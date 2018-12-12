Гидрометцентр дал прогноз на 2019-й

Роман Вильфанд. 2019 год может стать одним из самых теплых за последнее время, заявил каналу «Звезда» научный руководитель Гидрометцентра России

По его словам, сейчас «есть наметки», что природное явление Эль-Ниньо, то есть заметно влияющее на климат повышение температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, будет «развиваться». Это и способно сделать 2019-й одним из самых теплых годов.

При этом Вильфанд подчеркнул, что даже если будущий год и впрямь будет таким, то почувствуют это жители не всех стран.

«Средняя глобальная температура будет самая высокая, но где именно она будет наиболее высокой, можно только прогнозировать», — объяснил он.

В октябре Межправительственная группа экспертов по изменению климата обнародовала доклад, согласно которому последствия глобального потепления станут очевидны даже для неспециалистов уже в 2040 году, если уровень выбросов парниковых газов сохранится на нынешнем уровне.

По их словам, средняя температура атмосферы планеты поднимется на полтора градуса, что станет причиной учащения засух, неурожая и лесных пожаров.