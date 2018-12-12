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Гидрометцентр дал прогноз на 2019-й 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
2019 год может стать одним из самых теплых за последнее время, заявил каналу «Звезда» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, сейчас «есть наметки», что природное явление Эль-Ниньо, то есть заметно влияющее на климат повышение температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, будет «развиваться». Это и способно сделать 2019-й одним из самых теплых годов.
При этом Вильфанд подчеркнул, что даже если будущий год и впрямь будет таким, то почувствуют это жители не всех стран.
«Средняя глобальная температура будет самая высокая, но где именно она будет наиболее высокой, можно только прогнозировать», — объяснил он.
В октябре Межправительственная группа экспертов по изменению климата обнародовала доклад, согласно которому последствия глобального потепления станут очевидны даже для неспециалистов уже в 2040 году, если уровень выбросов парниковых газов сохранится на нынешнем уровне.
По их словам, средняя температура атмосферы планеты поднимется на полтора градуса, что станет причиной учащения засух, неурожая и лесных пожаров.
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