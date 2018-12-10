«Фобос»: Москва к пятнице может превратиться в большой каток

Москве до 13 декабря прогнозируется гололедица, возможны слабые ледяные дожди. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос». «В столице оттепель продержится до четверга, поэтому не обойдется без осадков, возможны слабые ледяные дожди. А к пятнице похолодание доберется и до Центральной России. И Москва также может превратится в большой каток», — говорится в сообщении. По сообщению синоптиков, 9 декабря погодные условия спровоцировали рост аварийности в Поволжье и центре страны. Снежные заряды ухудшали видимость. «В ближайшие дни погода в Европейской России также не будет благоприятствовать поездкам. Уже сегодня Русскую равнину накроют облачные поля циклона. Интенсивность осадков прогнозируется небольшой, но при этом на значительной территории, западнее линии Петрозаводск-Пенза они могут переходить в опасные, замерзающие на поверхности, ледяные дожди. Не меньшую угрозу для автомобилистов несет гололедица, оставшаяся на дорогах после недавней волны потепления. Вне ее зоны окажутся только самые южные регионы России. Иначе говоря, скользко будет на одной пятой части европейской территории страны», — подчеркнули синоптики.