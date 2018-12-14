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Лукашенко высказался о вхождении в состав России
Лукашенко высказался о вхождении в состав России

Москвичам пообещали пушкинскую погоду 

Мослента + ещё 47 2 часа назад
Фото: Mos.ru
На грядущих выходных в столичном регионе ожидается мороз и солнце. Об этом в пятницу, 14 декабря, агентству «Москва» сообщили в центре погоды «Фобос».
В субботу столбики термометров в Москве опустятся до минус 4-6 градусов, в Подмосковье — до минус 4-9. В ночь на воскресенье температура воздуха составит до минус 17-19 градусов, а по области — до 20 градусов мороза.
«В выходные произойдет существенное изменение характера погодных условий: на фоне повышения атмосферного давления будет усиливаться антициклональная циркуляция воздушных масс, осадки прекратятся, облаков практически не будет», — рассказали синоптики, добавив, что давление превысит норму примерно на 17 миллиметров ртутного столба.
В первый выходной день в столице будет еще облачно и без существенных осадков, однако уже в воскресенье установится солнечная погода, которая, согласно предварительному прогнозу, сохранится до середины следующей недели.
13 декабря сообщалось о том, что в течение дня в столичном регионе может выпасть до 10 процентов месячной нормы осадков. В связи с этим сотрудники Центра организации дорожного движения порекомендовали водителям отказаться от поездок на личном транспорте.
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