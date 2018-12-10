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В Москве зафиксировали аномальные сугробы 

Мослента + ещё 2 33 минуты назад
Фото: ТАСС
Столичные запасы снега превысили норму в два раза в результате обильных осадков. Об этом в понедельник, 10 декабря, сообщается на сайте «Метеоновости».
Суточный прирост снега в Москве составил от 2 до 5 сантиметров. «По последним данным, высота снежного покрова на метеостанции ВДНХ достигает 17 сантиметров — это почти вдвое выше, чем бывает по климату в начале второй декады декабря», — говорится в сообщении.
Дальнейший рост сугробов в столице не ожидается, уточнили синоптики. Согласно предварительному прогнозу, в городе установится положительная температура и пойдет мокрый снег.
9 декабря сообщалось о том, что в столице практически в течение суток будет идти снег. Метеорологи уточняли, что вместе с обильными осадками придет потепление: к вечеру ожидалось повышение температуры до 1-3 градусов мороза.
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