В Москве зафиксировали аномальные сугробы

Столичные запасы снега превысили норму в два раза в результате обильных осадков. Об этом в понедельник, 10 декабря, сообщается на сайте «Метеоновости».

Суточный прирост снега в Москве составил от 2 до 5 сантиметров. «По последним данным, высота снежного покрова на метеостанции ВДНХ достигает 17 сантиметров — это почти вдвое выше, чем бывает по климату в начале второй декады декабря», — говорится в сообщении.

Дальнейший рост сугробов в столице не ожидается, уточнили синоптики. Согласно предварительному прогнозу, в городе установится положительная температура и пойдет мокрый снег.

9 декабря сообщалось о том, что в столице практически в течение суток будет идти снег. Метеорологи уточняли, что вместе с обильными осадками придет потепление: к вечеру ожидалось повышение температуры до 1-3 градусов мороза.