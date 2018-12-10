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Москву ждет оттепель в декабре 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Атмосферное давление в течение недели будет постоянно расти.
Москву и область ждет оттепель в ближайшую неделю. Об этом говорится в прогнозе, размещенном на сайте Гидрометцентра РФ.
Синоптики обещают, что в первые три дня дня недели столбики термометров будут показывать от -1 до +1, в четверг воздух днем прогреется до +2, а с пятницы по воскресенье будет не холоднее -2.
Кроме того, уточняется в прогнозе, с 10 по 15 декабря ожидаются осадки, включая мокрый снег, что приведет к образованию гололедицы и налипанию снега на провода.
Атмосферное давление в течение недели будет постоянно расти: если в понедельник оно составит 741 мм рт. столба, то к воскресенью этот показатель увеличится до 758 миллиметров.
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