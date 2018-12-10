Москву ждет оттепель в декабре

Атмосферное давление в течение недели будет постоянно расти.

Москву и область ждет оттепель в ближайшую неделю. Об этом говорится в прогнозе, размещенном на сайте Гидрометцентра РФ

Синоптики обещают, что в первые три дня дня недели столбики термометров будут показывать от -1 до +1, в четверг воздух днем прогреется до +2, а с пятницы по воскресенье будет не холоднее -2.

Кроме того, уточняется в прогнозе, с 10 по 15 декабря ожидаются осадки, включая мокрый снег, что приведет к образованию гололедицы и налипанию снега на провода.

Атмосферное давление в течение недели будет постоянно расти: если в понедельник оно составит 741 мм рт. столба, то к воскресенью этот показатель увеличится до 758 миллиметров.