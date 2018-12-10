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В МЧС предупредили о тумане, мокром снеге и гололедице в Центральной России 

РИА Новости + ещё 19 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
Туман, мокрый снег и гололедица ожидаются в ряде регионов Центральной России вечером в понедельник и во вторник, сообщают региональные управления МЧС.
"По данным филиала Федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" до конца суток 10 декабря и в течение суток 11 декабря на территории Рязанской области ожидаются туманы с видимостью 200-500 метров, местами гололед, на дорогах гололедица", — сообщает управление МЧС по Рязанской области.
Туман с видимостью до 500-800 метров вечером 10 декабря, ночью и утром 11 декабря ожидаются в Тверской и Тульской областях. В Ярославской области в понедельник спасатели прогнозируют гололедицу и снежные заносы. Мокрый снег, метель и ветер скоростью до 18 метров в секунду ожидаются в Ивановской области с вечера 10 декабря в течение суток.
"На территории Курской области с 21.00 10.12.2018 по 21:00 11.12.2018… небольшие, ночью местами умеренные осадки в виде мокрого снега, дождя и мороси. Местами туман, ночью местами гололедица", — информирует управление МЧС по региону.
В Смоленской области во вторник ночью и днем прогнозируется мокрый снег, туман, гололедица.
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