В МЧС предупредили о тумане, мокром снеге и гололедице в Центральной России

Туман, мокрый снег и гололедица ожидаются в ряде регионов Центральной России вечером в понедельник и во вторник, сообщают региональные управления МЧС

"По данным филиала Федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" до конца суток 10 декабря и в течение суток 11 декабря на территории Рязанской области ожидаются туманы с видимостью 200-500 метров, местами гололед, на дорогах гололедица", — сообщает управление МЧС по Рязанской области.

Туман с видимостью до 500-800 метров вечером 10 декабря, ночью и утром 11 декабря ожидаются в Тверской и Тульской областях. В Ярославской области в понедельник спасатели прогнозируют гололедицу и снежные заносы. Мокрый снег, метель и ветер скоростью до 18 метров в секунду ожидаются в Ивановской области с вечера 10 декабря в течение суток.

"На территории Курской области с 21.00 10.12.2018 по 21:00 11.12.2018… небольшие, ночью местами умеренные осадки в виде мокрого снега, дождя и мороси. Местами туман, ночью местами гололедица", — информирует управление МЧС по региону.

В Смоленской области во вторник ночью и днем прогнозируется мокрый снег, туман, гололедица.