Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичей предупредили о гололедице в выходные 

Мир24 1 час назад
Фото: РИА Новости
В выходные в Москве будет минусовая температура, снег. Синоптики не исключают и гололедицу, сообщает Гидрометцентр России.
В частности, в субботу, 8 декабря, температура воздуха составит до -6 градусов. Кроме того, будет облачно и с прояснениями, местами снег и гололедица.
В воскресенье, 9 декабря, в российской столице сохранится облачность и осадки в виде снегами. Местами не исключена гололедица. Температура воздуха днем составит до -1 градуса.
Между тем в выходные в некоторых регионах России ожидается оттепель. Также будет и гололедица. Как сообщает портал «Метеоновости», причиной тому станет атмосферный фронт.
Так, по прогнозам синоптиков, гололед в Волгоградской и Ростовской областях может продолжаться в течение нескольких суток. В целом в субботу, 8 декабря, практически по всему югу России сохранится такие явления.
«8 декабря гололедно-изморозевые отложения сохранятся на большей части Южного Федерального округа», — отмечается в сообщении.
Метеорологи прогнозируют по округу осадки в виде дождя, мокрого снега. Местами ожидается туман. Температура воздуха днем может составить до +5 градусов.
Мир24: последние новости
Москвичей предупредили о гололедице в выходные Лютый мороз хозяйничает в Сибири: два человека погибли на Кузбассе На севере Карелии ввели режим ЧС из-за нехватки топлива
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган обратился к Путину из-за керченского конфликта147
Меркель выступила с последней речью5
Лавров жестко ответил США288
Захваченные украинские моряки разоткровенничались14
Крым назвал условие прохода украинских ВМС в Азов73
Видео
22:01
Украине предсказали раздел между Москвой и Берлином
В мире Украина
01:21
Лавров жестко ответил США
Политика
01:36
Украина разрывает дружбу с Россией
В мире Украина
01:45
Меркель выступила с последней речью
В мире
00:47
Названы цели кораблей НАТО в Азовском море
Армия
01:41
Эрдоган обратился к Путину с просьбой из-за инцидента в Керченском проливе
В мире Политика
01:01
Станцию «Улица Новаторов» украсит «пламенеющий» потолок
Новости Москвы
03:53
Варлей рассказала о домогательствах Гайдая
Шоу-бизнес
04:24
Пока вы спали: Лукашенко «закатил скандал» Путину
Общество
02:56
Шарий разоблачил ложь о поездах Порошенко
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение