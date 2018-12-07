Москвичей предупредили о гололедице в выходные

В выходные в Москве будет минусовая температура, снег. Синоптики не исключают и гололедицу, сообщает Гидрометцентр России.

В частности, в субботу, 8 декабря, температура воздуха составит до -6 градусов. Кроме того, будет облачно и с прояснениями, местами снег и гололедица.

В воскресенье, 9 декабря, в российской столице сохранится облачность и осадки в виде снегами. Местами не исключена гололедица. Температура воздуха днем составит до -1 градуса.

Между тем в выходные в некоторых регионах России ожидается оттепель. Также будет и гололедица. Как сообщает портал «Метеоновости», причиной тому станет атмосферный фронт.

Так, по прогнозам синоптиков, гололед в Волгоградской и Ростовской областях может продолжаться в течение нескольких суток. В целом в субботу, 8 декабря, практически по всему югу России сохранится такие явления.

«8 декабря гололедно-изморозевые отложения сохранятся на большей части Южного Федерального округа», — отмечается в сообщении.

Метеорологи прогнозируют по округу осадки в виде дождя, мокрого снега. Местами ожидается туман. Температура воздуха днем может составить до +5 градусов.