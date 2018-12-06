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Синоптики назвали особенность выпавшего ночью в Москве снега 

Деловая газета «Взгляд» 50 минут назад
Фото: ТАСС
Выпавший в Москве в ночь на четверг снег уже не растает до весны, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Вильфанд отметил, что это «еще не те сугробы, которые появляются после снегопадов», однако «этот снег, можно говорить уверенно, уже останется на всю зиму», передает ТАСС.
Он также призвал водителей быть внимательнее на дорогах из-за гололедицы.
Пол данным на 6.00 мск, в столице и области за последние 24 часа «повсеместно выпало до 6 мм осадков»; при этом снег продолжает идти, высота сугробов вырастет на несколько сантиметров.
Руководитель Гидрометцентра добавил, что «к выходным температура понизится до 10 градусов, а на следующей неделе ночью — даже до 14 градусов».
Тем временем заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что «для уборки и очистки города от снега на улицы было выведено около 7 тыс. единиц специализированной дорожно-уборочной техники, в уборке городских территорий задействованы 55 тыс. рабочих».
После очистки улиц, пешеходных зон и дворов от снега их обработали от гололеда.
Ранее москвичей предупредили о температурных скачках, которые будут продолжаться всю зиму.
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