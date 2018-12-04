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В Москве и области в среду объявили «желтый» уровень погодной опасности 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Гидрометцентр объявил на среду, 5 декабря, "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололеда.
"Степень интенсивности опасных явлений: "желтый" — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.
По данным синоптиков, в среду ночью в Москве и Подмосковье будет облачно, возможны небольшие осадки, местами гололедица, ветер южный 5-10 метров в секунду, температура до минус 4 градусов. Днем в среду ожидается облачная погода с небольшими осадками, местами гололед, ветер южный 5-10 метров в секунду, температура может опуститься до минус 1 градуса.
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