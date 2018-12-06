Москва встала в 6‑балльных пробках в четверг утром

Загруженность дорог в столице в утренние часы четверга оценивается в шесть баллов из десяти возможных, движение плотное, согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки».

Так, пробки зафиксированы на севере, северо-востоке, западе и юге внешней стороны МКАД, частично на Садовом и Третьем транспортном кольцах. К примеру, на севере внешней стороны МКАД автомобили двигаются со скоростью не более 10 километров в час.

По прогнозам сервиса «Яндекс. Пробки», плотное движение будет на дорогах столицы до 15:00. Пробки до этого часа оцениваются в шесть баллов.

В четверг в Московском регионе ожидается облачная погода, временами будет идти снег, термометры покажут до минус 5 градусов. К вечеру, по прогнозам синоптиков, сугробы могут вырасти до 10–13 сантиметров. За минувшую ночь в столице выпало 5 миллиметров осадков при месячной норме в 58 миллиметров, то есть около 8,6% от нормы для декабря.

Ранее из-за снегопада транспортный комплекс Москвы призвал автомобилистов пересесть с личных машин на городской транспорт. По прогнозам синоптиков, снег будет идти весь день. Подвижной состав «Мосгортранса», метро и МЦК готовы к работе во время непогоды.