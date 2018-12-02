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«Желтый» уровень опасность объявлен в Москве из-за снегопада
Авторадио
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ещё 1
1 час назад
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РИА Новости
Комментарии
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Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в
Москве
и области из-за снега и гололедицы. В ночь на 3 декабря температура воздуха в Москве опустится до 10 градусов мороза. Местами также возможен небольшой снег.
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