Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Желтый» уровень опасность объявлен в Москве из-за снегопада 

Авторадио + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за снега и гололедицы. В ночь на 3 декабря температура воздуха в Москве опустится до 10 градусов мороза. Местами также возможен небольшой снег.
Авторадио: последние новости
Стали известны подробности аварии на железной дороге в Омской области В Гидрометцентре рассказали о погоде на декабрь Ростовские коммунальщики покрасили снег вместе с детской площадкой
Погода , Новости Москвы , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган предложил способ решения ЧП в Керченском проливе372
Китай сдался США в торговой войне209
Названа перевернувшаяся на Транссибе военная техника44
Россияне отреагировали на отказ Ротару выступать в России90
Меркель произвела фурор в аргентинском ресторане20
Видео
01:00
Россия успешно испытала новейшую ракету
Оружие Армия
01:06
На Украине замминистра напал на депутата Рады
В мире Украина
03:28
Попутчик показал фото Меркель в обычном самолете
В мире
03:03
Путин нашел замену Трампу
Политика
00:27
Трамп разочаровался в переводе и выкинул приемник
В мире
01:23
Пока вы спали: Кремль отреагировал на демарш США
Общество
00:53
Российский тяжелый «Скиф» взлетел
Наука и техника
02:00
G20 начался серией нелепостей и накладок
В мире Европа
00:49
В Арктике появятся еще два атомных ледокола
Наука и техника
01:07
Российским мужчинам закроют въезд на Украину
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение