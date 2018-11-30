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В Гидрометцентре объяснили, почему зимы в Москве стали серыми и теплыми 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Зимы в столице превратились в серые и теплые из-за изменения климата, при этом самым холодным месяцем стал февраль вместо января, который потеплел на два с лишним градуса, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв.
"История наблюдений в столице говорит, что отчетливо проявляется потепление. Было больше солнца, больше ядреных зим, а сейчас зимы стали более серыми и теплыми, облачность зимой увеличилась. Это связанно с тем, что в ходе глобального потепления ускоряется гидрологический цикл, быстрее проходят процессы облакообразования, осадкообразования", — сказал Киктёв.
По его словам, если сравнить московский климат с 1961 по 1990 годы с более поздним периодом с 1981 по 2010 годы, то мы увидим довольно заметные сдвиги в зимний период.
"Раньше самый холодный зимний месяц в столице был январь, середина зимы, и средняя январская температура составляла 9,3 градуса мороза. А в климатическом периоде 1981-2010 такой разницы между январем и февралем уже нет, февраль оказался даже чуть холоднее", — рассказал метеоролог.
Кроме того, заметно подросли значения температур — средняя температура в январе составила 6,5 градуса мороза. То есть январь стал теплее на два с лишним градуса — это очень ярко выраженные изменения, заключил собеседник агентства.
"В центре европейской части России скорость потепления за последние 30 лет составляла для зимы примерно 0,6-0,7 градуса за десять лет. А на севере страны, в российской Арктике, потепление было еще более быстрым", — подытожил Киктёв.
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Дмитрий Киктев , РИА Новости , Погода , Новости Москвы , Москва
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