Специалисты Гидрометцентра РФ оценили вероятность того, что столица встретит Новый год без снега. О погоде в зимние праздники рассказал исполняющий обязанности директора центра Дмитрий Киктев.
"Вероятность совсем бесснежного Нового года невелика", — цитирует метеоролога РИА Новости. "Особенно в области, где температура в среднем чуть ниже, чем в столице", — добавил синоптик.
Ранее климатологи Института географии РАН пообещали жителям столицы мягкую европейскую зиму в первой половине декабря. По прогнозам ученых, температура воздуха превысит норму на четыре градуса. Однако теплый декабрь сменится похолоданием в январе и феврале, предупредили в РАН.