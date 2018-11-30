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Порошенко назвал две плохие новости для Путина

Синоптики оценили вероятность бесснежного Нового года в Москве 

Москва24 + ещё 4 3 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты Гидрометцентра РФ оценили вероятность того, что столица встретит Новый год без снега. О погоде в зимние праздники рассказал исполняющий обязанности директора центра Дмитрий Киктев.
"Вероятность совсем бесснежного Нового года невелика", — цитирует метеоролога РИА Новости. "Особенно в области, где температура в среднем чуть ниже, чем в столице", — добавил синоптик.
Ранее климатологи Института географии РАН пообещали жителям столицы мягкую европейскую зиму в первой половине декабря. По прогнозам ученых, температура воздуха превысит норму на четыре градуса. Однако теплый декабрь сменится похолоданием в январе и феврале, предупредили в РАН.
Москва24: последние новости
Морозы в Москве отступят в выходные Москвичам пообещали европейскую зиму до середины декабря В пятницу в столице сохранится морозная погода без осадков
Дмитрий Киктев , РАН , РИА Новости , Погода , Новости Москвы , Москва
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