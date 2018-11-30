Самая холодная ночь зафиксирована в Москве

Ночь с четверга на пятницу в Москве стала самой холодной с начала осенне-зимнего сезона.

«Минувшая ночь в Москве стала самой холодной в текущем сезоне, минус 13,2 градуса, в Подмосковье местами ударили двадцатиградусные морозы», — передаёт сообщение центра погоды «Фобос» РИА Новости.

Ранее News.ru писал о том, что морозная погода без осадков ожидается в Московском регионе в последнюю пятницу ноября.

По данным Гидрометцентра, днём в столице температура воздуха составит минус 5 минус 7 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Местами возможна гололедица.