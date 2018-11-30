Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самая холодная ночь зафиксирована в Москве 

News.ru 3 часа назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Ночь с четверга на пятницу в Москве стала самой холодной с начала осенне-зимнего сезона.
«Минувшая ночь в Москве стала самой холодной в текущем сезоне, минус 13,2 градуса, в Подмосковье местами ударили двадцатиградусные морозы», — передаёт сообщение центра погоды «Фобос» РИА Новости.
Ранее News.ru писал о том, что морозная погода без осадков ожидается в Московском регионе в последнюю пятницу ноября.
По данным Гидрометцентра, днём в столице температура воздуха составит минус 5 минус 7 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Местами возможна гололедица.
News.ru: последние новости
Режим ЧС ввели в Новороссийске из-за урагана Следующая неделя принесёт москвичам потепление Рекордный для осени мороз зафиксирован в Москве
РИА Новости , Погода , Новости Москвы , Москва , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Кремль отреагировал на демарш США201
Сенат США послал ясный сигнал Путину1651
Новый президент Грузии отказала России2463
России напророчили поражение в Донбассе
Пенсионера заживо залили цементом24
Видео
01:23
Пока вы спали: Кремль отреагировал на демарш США
Общество
01:11
Кремль назвал последствия решения Трампа
Политика Другое
02:18
Путин прокомментировал инцидент в Черном море
Политика
03:04
В Кремле сказали, чего ждут от нового президента Грузии
Политика В мире
00:53
Опубликовано видео полета российского грузового дрона
Армия Наука и техника
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
03:21
Отдать Курилы Японии захотело больше россиян
Общество Политика
00:58
Под Ростовом загорелся автобус
Происшествия
01:40
Трамп взялся за ЧП в Керченском проливе
В мире Политика
01:55
Михалков раскрыл секрет дружбы с Путиным
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение