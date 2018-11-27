Россиян предупредили о «зимней депрессии»

По словам замдиректора Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава, множество исследований показывают, что длительное пребывание в условиях короткого светового дня способствует развитию депрессии. Причиной этого ученые считают снижение выработки серотонина.

Кроме того, малая длительность светового дня способствует ухудшению состояния кожи, ногтей и волос и работоспособности, а также росту утомляемости, раздражительности, заболеваемости инфекционными заболеваниями, в одних случаях сонливости, в других бессонницы.

«Некоторые начинают злоупотреблять алкоголем», — добавила Погосова.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что ныне световой день в Москве длится около семи часов 50 минут и продолжит сокращаться до второй половины декабря.

Вильфанд добавил, что на будущей неделе световой день в столице станет «темнее» из-за образования большего количества облаков, к чему приведет падение атмосферного давления.

Кроме того, синоптик отметил, что в некоторых регионах России, например, в Мурманской области, световой день уже сейчас не длится более трех часов.