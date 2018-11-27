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Россиян предупредили о «зимней депрессии» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: "Сияние"
Сокращение продолжительности светового дня грозит россиянам «зимней» депрессией, сообщила «Российской газете» врач-кардиолог Нана Погосова.
По словам замдиректора Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава, множество исследований показывают, что длительное пребывание в условиях короткого светового дня способствует развитию депрессии. Причиной этого ученые считают снижение выработки серотонина.
Кроме того, малая длительность светового дня способствует ухудшению состояния кожи, ногтей и волос и работоспособности, а также росту утомляемости, раздражительности, заболеваемости инфекционными заболеваниями, в одних случаях сонливости, в других бессонницы.
«Некоторые начинают злоупотреблять алкоголем», — добавила Погосова.
В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что ныне световой день в Москве длится около семи часов 50 минут и продолжит сокращаться до второй половины декабря.
Вильфанд добавил, что на будущей неделе световой день в столице станет «темнее» из-за образования большего количества облаков, к чему приведет падение атмосферного давления.
Кроме того, синоптик отметил, что в некоторых регионах России, например, в Мурманской области, световой день уже сейчас не длится более трех часов.
Комментарии
Нана Погосова , Роман Вильфанд , "Российская газета" , Погода , Общество
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