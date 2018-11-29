Нынешний ноябрь в Москве станет самым сухим за 25 лет

В столице ноябрь 2018 года должен стать самым сухим с 1993 года, за месяц в Москве выпало только 19 миллиметров осадков при норме в 28 миллиметров, суммарно за осень в городе выпало 84% нормы осадков сезона, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«По предварительным оценкам, средняя температура ноября в Москве составит минус 0,5 градуса, отклонение от нормы — 0,6 градуса, количество осадков — 19 миллиметров при норме 58 миллиметров. Этот ноябрь немного прохладнее и более сухой, чем прошлогодний. Таких сухих ноябрей не было после 1993 года, хотя в 2014 году выпало примерно столько же осадков (21 миллиметр)», — говорится в сообщении.

Самые теплые ночь и день месяца в Москве были зафиксированы 3 ноября. Тогда ночью было плюс 7,2 градуса, а днем — 9,1 градуса. На данный момент самая холодная ночь ноября была в четверг, температура понизилась до минус 10,1 градуса.

«Средняя температура осени составит 7,1 градуса, что на 3 градуса выше средней. Осадков суммарно за осень выпало 153 миллиметра или 84% от нормы (182 миллиметра). Осень 2015 года была еще немного более сухой, тогда выпал 151 миллиметр осадков, а годом ранее, в 2014 — всего лишь 94 миллиметра», — добавляется в сообщении.

Средняя температура с начала года в столице составит примерно 7,7 градуса, что выше нормы (6 градусов). Всего за 11 месяцев в Москве выпало 596 миллиметров осадков. Это ниже нормы, которая составляет 634 миллиметра.