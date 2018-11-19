«Мощная депрессия» накроет Москву

«Мощная депрессия» принесет москвичам снег в среду

Небольшой снег и морозы ожидаются в столице в середине недели, передает Агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр.

"Мощная депрессия, располагающаяся над Таймыром, слившись с атлантическим циклоном, прошедшим через Москву на выходных, разрастется до очень больших размеров и центральный регион как раз будет находиться на ее западной периферии. С северо-запада наступает новый антициклон, так что до вторника, 20 ноября, ожидается повышение давления и небольшие осадки в ночные часы", — говорится в сообщении.

Похолодание придет в Центральный регион во вторник. Столбики термометров ночью покажут около 0 градусов, а в течение дня опустятся до -4 градусов. В среду, 21 ноября, давление и температура начнут падать. В этот день по области прогнозируют морозы до -7 градусов, в Москве — до -5, возможен снег.

В центре погоды "Фобос" рассказали, что на текущей рабочей неделе установится облачная погода с туманом и гололедицей. Сильных осадков и штормового ветра быть не должно.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд посоветовал автомобилистам сменить летнюю резину на зимнюю из-за гололедицы. Он пояснил, что у летней резины нет эластичности, свойственной ей при температурах выше пяти градусов.