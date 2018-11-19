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«Мощная депрессия» накроет Москву
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«Мощная депрессия» принесет москвичам снег в среду 

Москва24 + ещё 2 1 час назад
Фото: «Звонок»
Небольшой снег и морозы ожидаются в столице в середине недели, передает Агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр.
"Мощная депрессия, располагающаяся над Таймыром, слившись с атлантическим циклоном, прошедшим через Москву на выходных, разрастется до очень больших размеров и центральный регион как раз будет находиться на ее западной периферии. С северо-запада наступает новый антициклон, так что до вторника, 20 ноября, ожидается повышение давления и небольшие осадки в ночные часы", — говорится в сообщении.
Похолодание придет в Центральный регион во вторник. Столбики термометров ночью покажут около 0 градусов, а в течение дня опустятся до -4 градусов. В среду, 21 ноября, давление и температура начнут падать. В этот день по области прогнозируют морозы до -7 градусов, в Москве — до -5, возможен снег.
В Москве появятся очаги туманов
В центре погоды "Фобос" рассказали, что на текущей рабочей неделе установится облачная погода с туманом и гололедицей. Сильных осадков и штормового ветра быть не должно.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд посоветовал автомобилистам сменить летнюю резину на зимнюю из-за гололедицы. Он пояснил, что у летней резины нет эластичности, свойственной ей при температурах выше пяти градусов.
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