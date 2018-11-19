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Красноярские полицейские потушили пожар снегом
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Красноярские полицейские потушили пожар снегом 

Рамблер + ещё 3 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Двое полицейских и жители красноярского поселка предотвратили пожар в частном доме, закидав огонь снегом. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД.
Лейтенант Павел Истомин и старший лейтенант Евгений Лунин, сотрудники ГИБДД, планово патрулировали одну из улиц поселка Курагино, когда заметили дым, исходящий от ограды одного из домов.
Приблизившись к ней, полицейские увидели горящий гараж, а также то, что огонь оттуда может распространиться и на дом.
Правоохранители оповестили о возгорании сначала жителей дома, благодаря чему те сумели вовремя и самостоятельно эвакуироваться, а затем противопожарную службу.
После этого и до самого приезда спасателей полицейские вместе с жителями поселка закидывали горящие забор и ворота гаража снегом, тем самым не позволив огню перекинуться на дом.
Прибывшие на место пожарные выяснили, что возгорание началось из-за короткого замыкания проводки в автомобиле, который стоял в гараже.
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