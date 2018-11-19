Красноярские полицейские потушили пожар снегом

Двое полицейских и жители красноярского поселка предотвратили пожар в частном доме, закидав огонь снегом. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД.

Лейтенант Павел Истомин и старший лейтенант Евгений Лунин, сотрудники ГИБДД , планово патрулировали одну из улиц поселка Курагино, когда заметили дым, исходящий от ограды одного из домов.

Приблизившись к ней, полицейские увидели горящий гараж, а также то, что огонь оттуда может распространиться и на дом.

Правоохранители оповестили о возгорании сначала жителей дома, благодаря чему те сумели вовремя и самостоятельно эвакуироваться, а затем противопожарную службу.

После этого и до самого приезда спасателей полицейские вместе с жителями поселка закидывали горящие забор и ворота гаража снегом, тем самым не позволив огню перекинуться на дом.

Прибывшие на место пожарные выяснили, что возгорание началось из-за короткого замыкания проводки в автомобиле, который стоял в гараже.