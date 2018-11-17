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Странный НЛО обвинили в ухудшении погоды
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В Аргентине заметили странный НЛО, который обвиняют в ухудшении погоды 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: © AP Photo / Rodrigo Abd
Очевидцы рассказывают о том, что видели таинственные летающие предметы и странный свет в Санта-Крус во время бури. Некоторые эксперты склонны считать, что непогода и была вызвана НЛО, сообщает Express.
Известный уфолог Скотт Варинг считает, что инопланетяне могут следить за реакцией землян на экстремальные погодные условия.
"Этот НЛО был замечен в Аргентине во время бури, и он может быть причиной того, что в этот день была такая суровая погода", — заявил Варинг.
Наблюдение за НЛО и другими "паранормальными" явлениями — развивающийся вид туризма, носящий название аномального.
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