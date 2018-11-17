Странный НЛО обвинили в ухудшении погоды

В Аргентине заметили странный НЛО, который обвиняют в ухудшении погоды

Фото: © AP Photo / Rodrigo Abd

Очевидцы рассказывают о том, что видели таинственные летающие предметы и странный свет в Санта-Крус во время бури. Некоторые эксперты склонны считать, что непогода и была вызвана НЛО, сообщает Express. Известный уфолог Скотт Варинг считает, что инопланетяне могут следить за реакцией землян на экстремальные погодные условия. "Этот НЛО был замечен в Аргентине во время бури, и он может быть причиной того, что в этот день была такая суровая погода", — заявил Варинг. Наблюдение за НЛО и другими "паранормальными" явлениями — развивающийся вид туризма, носящий название аномального.