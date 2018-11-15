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В начале следующей недели придет похолодание
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Похолодание и снег ожидаются в Москве в начале следующей недели 

ТАСС 21 минуту назад
Фото: EPA
Похолодание и снег придут в Москву в начале следующей недели, температура понизится до минус пяти — минус шести градусов. Об этом в четверг сообщает Гидрометцентр.
"В начале новой недели атмосферное давление с распространением нового антициклона начнет расти. Местами прогнозируется небольшой снег. Температура будет понижаться: в понедельник ночью минус 7 -минус 2 градуса, днем минус 5 — 0 градусов; во вторник ночью минус 9 — минус 4 градуса, днем минус 6 — минус 1", — говорится в сообщении.
По данным синоптиков, в пятницу в столице ожидается около нуля градусов и солнечная сухая погода. В выходные прогнозируются небольшие осадки и гололедица, температура будет держаться на уровне 0 — плюс 2 градусов.
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