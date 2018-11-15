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Москву заметет 

Мослента 1 час назад
Фото: РИА Новости
В грядущие выходные в Московском регионе выпадет снег, сообщает сайт «Метеоновости».
Первые небольшие осадки пройдут местами днем 17 ноября при температуре от нуля до плюс двух градусов. В ночь на 18 ноября в городе сформируется снежный покров, а на дорогах образуется гололед.
«При температуре воздуха близкой к нулю на таяние снега рассчитывать не приходится. Сформируется снежный покров, и столичный пейзаж станет вполне зимним!» — прогнозируют синоптики.
Во второй половине дня 18 ноября интенсивность снегопада уменьшится, также ненадолго потеплеет до плюс двух градусов. Часть выпавшего снега подтает, но уже в начале следующей недели снежный покров увеличится.
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