Москвичам пообещали мокрый снег в выходные

В выходные в Москве будет идти мокрый снег

В предстоящие выходные 17 и 18 ноября в Москве прогнозируется облачность с осадками в виде снега и мокрого снега. На дорогах столицы возможен гололед.

"Будет преобладать облачная погода с редкими прояснениями и осадками. Осадки начнутся днем в субботу, они будут пока небольшими и лишь местами", — сообщила РИА Новости главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Минимальная температура в субботу будет составлять –2 и –4 градуса, днем воздух прогреется до +2 градусов. Менее приятная погода установится в воскресенье. В ночь с субботы на воскресенье в городе выпадет снег, который продолжится и днем. Температура воздуха будет на уровне нуля градусов.

К воскресенью также возможно повышение температуры до +2 градусов в Москве и до +3 в Подмосковье. Специалисты добавили, что из-за плотного западного ветра будет казаться, что на улице холоднее, чем на самом деле.

Ранее 15 ноября сообщалось, что атмосферное давление в Москве превысило норму на 15 единиц и возросло до 765 миллиметров ртутного столба. Давление продолжит расти и к пятнице достигнет отметки в 770 миллиметров. Синоптики предупреждают, что люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут почувствовать недомогание.