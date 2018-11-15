Ещё
Москвичам пообещали мокрый снег в выходные
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В выходные в Москве будет идти мокрый снег 

Москва24 1 час назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
В предстоящие выходные 17 и 18 ноября в Москве прогнозируется облачность с осадками в виде снега и мокрого снега. На дорогах столицы возможен гололед.
"Будет преобладать облачная погода с редкими прояснениями и осадками. Осадки начнутся днем в субботу, они будут пока небольшими и лишь местами", — сообщила РИА Новости главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.
Минимальная температура в субботу будет составлять –2 и –4 градуса, днем воздух прогреется до +2 градусов. Менее приятная погода установится в воскресенье. В ночь с субботы на воскресенье в городе выпадет снег, который продолжится и днем. Температура воздуха будет на уровне нуля градусов.
К воскресенью также возможно повышение температуры до +2 градусов в Москве и до +3 в Подмосковье. Специалисты добавили, что из-за плотного западного ветра будет казаться, что на улице холоднее, чем на самом деле.
Ранее 15 ноября сообщалось, что атмосферное давление в Москве превысило норму на 15 единиц и возросло до 765 миллиметров ртутного столба. Давление продолжит расти и к пятнице достигнет отметки в 770 миллиметров. Синоптики предупреждают, что люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут почувствовать недомогание.
Москва24: последние новости
Москвичей предупредили об аномально высоком атмосферном давлении 15 ноября Синоптики дали прогноз на Новый год До 3 градусов тепла и слабые осадки ожидаются в столице в субботу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отрубившему жене руки вынесли приговор366
ЕС созывает экстренный саммит91
Мучения в школе: за что учительница избила ребенка428
Пока вы спали: Порошенко расколол УПЦ180
Галкин рассказал о пенсии Пугачевой95
Видео
01:41
Российскую технику сочли «безумными древними машинами»
Оружие Армия
03:34
Путин подтвердил желание Японии заключить мир
Политика Азия
04:13
Цеповяз проедал 5 пенсий в месяц
Происшествия
01:36
Учитель избила ученика в школе в Хабаровском крае
Происшествия Образование
00:51
Девятилетняя каратистка отбилась от насильника
Криминал Происшествия
04:53
Путин высказался о выборах на Украине
Политика
02:07
Новая эстакада свяжет две ключевые трассы
Новости Москвы
00:48
ЕС созывает экстренный саммит
Европа В мире
00:57
Взрыв автомобиля в Москве попал на видео
Происшествия
01:41
«Реактивные грузовики» армии России поразили США
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение