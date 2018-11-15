Москвичей предупредили об аномально высоком давлении

Москвичей предупредили об аномально высоком атмосферном давлении 15 ноября

Атмосферное давление в столице в четверг, 15 ноября, составит 765 миллиметров ртутного столба. Это существенно выше нормы, сообщили в центре погоды "Фобос".

Синоптики отметили, что влияние антициклона на погоду столичного региона начнет усиливаться. Это говорит о том, что осадков ждать не стоит, из-за облаков уверенно станет выглядывать солнце, а температурный фон вернется в климатическое русло.

Днем в столице столбики термометров покажут от -1 до +1 градуса. По области будет теплее − до 3 градусов тепла. Южный ветер будет дуть со скоростью 3−8 метров в секунду.

Метеорологи напомнили, что прохладная погода и колебания атмосферного давления вместе формируют спастический тип погоды, который может обострить заболевания сердечно-сосудистой системы.

Синоптики также не исключили, что в ближайшие выходные в столичном регионе будет идти мокрый снег. Его принесет в столицу скандинавский циклон.

При этом декабрь, по прогнозам, будет теплее обычного, хотя устойчивый снежный покров может образоваться уже в конце ноября. Давать точные прогнозы на Новый год еще рано, считают специалисты, посоветовав запастись терпением до конца декабря.