Ещё
Москвичей предупредили об аномально высоком давлении
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Отрубившему жене руки вынесли приговор
Отрубившему жене руки вынесли приговор

Москвичей предупредили об аномально высоком атмосферном давлении 15 ноября 

Москва24 2 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Атмосферное давление в столице в четверг, 15 ноября, составит 765 миллиметров ртутного столба. Это существенно выше нормы, сообщили в центре погоды "Фобос".
Синоптики отметили, что влияние антициклона на погоду столичного региона начнет усиливаться. Это говорит о том, что осадков ждать не стоит, из-за облаков уверенно станет выглядывать солнце, а температурный фон вернется в климатическое русло.
Днем в столице столбики термометров покажут от -1 до +1 градуса. По области будет теплее − до 3 градусов тепла. Южный ветер будет дуть со скоростью 3−8 метров в секунду.
Метеорологи напомнили, что прохладная погода и колебания атмосферного давления вместе формируют спастический тип погоды, который может обострить заболевания сердечно-сосудистой системы.
Синоптики также не исключили, что в ближайшие выходные в столичном регионе будет идти мокрый снег. Его принесет в столицу скандинавский циклон.
При этом декабрь, по прогнозам, будет теплее обычного, хотя устойчивый снежный покров может образоваться уже в конце ноября. Давать точные прогнозы на Новый год еще рано, считают специалисты, посоветовав запастись терпением до конца декабря.
Москва24: последние новости
Синоптики дали прогноз на Новый год Ближе к концу ноября в Москве образуется снежный покров Атмосферное давление в Москве приблизится к рекорду в ближайшие два дня
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Порошенко расколол УПЦ85
ЕС созывает экстренный саммит15
Отрубившему жене руки вынесли приговор50
Галкин рассказал о пенсии Пугачевой56
«Керченский стрелок» оказался никому не нужен86
Видео
01:41
Российскую технику сочли «безумными древними машинами»
Оружие Армия
01:36
Учитель избила ученика в школе в Хабаровском крае
Происшествия Образование
00:48
ЕС созывает экстренный саммит
Европа В мире
05:44
Журналисты заочно поспорили о «звенящем» Путине
Общество
01:07
На парковке в Новой Москве сгорели 5 автомобилей
Пожары Происшествия
00:38
Женщина решила разыграть парня и прыгнула под поезд
Происшествия Азия
01:01
Названа дата открытия новой платформы «Северянин»
Новости Москвы
04:13
Отрубившему жене руки вынесли приговор
Происшествия Криминал
00:51
Лаврова в Сингапуре попросили подвинуться
Политика
00:36
Счастливое падение: ребенок случайно спас друга
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение