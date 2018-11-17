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МЧС предупредило москвичей о снеге и гололедице
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МЧС предупредило о мокром снеге и гололедице в Москве в ближайшие часы 

РИА Новости + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
Столичный главк МЧС предупреждает москвичей и гостей столицы о мокром снеге и гололедице в ближайшие часы и в воскресенье, сообщается на сайте ведомства.
"В ближайшие 1-3 часа с сохранением в течение суток 18 ноября в Москве ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега, гололедица, ночью местами отложение мокрого снега", — говорится в сообщении.
Ранее синоптики Гидрометцентра продлили "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области на воскресенье из-за гололедицы и мокрого снега.
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