Синоптики дали прогноз на Новый год

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Синоптики дали прогноз на новогоднюю ночь 

Рамблер + ещё 13 3 часа назад
Температура в Москве в новогоднюю ночь составит примерно -8…-12 градусов. Об этом «Российской газете» рассказала Людмила Паршина, заведующая лабораторией Гидрометцентра России.
По ее словам, к концу декабря среднесуточная температура в столице опускается до -8 градусов.
«Ночью может быть -12 градусов, а днем -3…-8 градусов», — уточнила она.
Также Паршина отметила, что чаще всего ночь с 31 декабря на 1 января бывает снежной, однако в последние годы исключения не были редки.
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Между тем в ближайшие дни, согласно прогнозу Гидрометцентра, дневная температура воздуха в Москве не превысит +3 градусов, а ночная не опустится ниже -8 (https://meteoinfo.ru/forecasts).
В четверг и пятницу дневные показатели термометров будут колебаться между -1…+1 градусом, в субботу — между -2.. +3, а в воскресенье, понедельник и вторник — между -3…+2.
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