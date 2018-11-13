Синоптики рассказали, когда в Москве образуется снежный покров

Ранее синоптики прогнозировали снег и гололед в Москве в конце текущей недели.

"Я не уверена, что тот снег, который мы ожидаем в выходные дни, его будет такое количество, чтобы он покрыл тротуары. Во-вторых, если снега будет больше, чем мы ожидаем, то тротуары будут определенным образом обрабатываться, поэтому мы на тротуарах, скорее всего, в ближайшие дни снега не увидим", — сказала Позднякова.

Он отметила, что про снежный покров в столице пока говорить рано.