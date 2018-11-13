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Когда в Москве образуется снежный покров
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Синоптики рассказали, когда в Москве образуется снежный покров 

РИА Новости + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
нежный покров образуется в Москве не раньше последних чисел ноября, сообщила РИА Новости во вторник главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Ранее синоптики прогнозировали снег и гололед в Москве в конце текущей недели.
"Я не уверена, что тот снег, который мы ожидаем в выходные дни, его будет такое количество, чтобы он покрыл тротуары. Во-вторых, если снега будет больше, чем мы ожидаем, то тротуары будут определенным образом обрабатываться, поэтому мы на тротуарах, скорее всего, в ближайшие дни снега не увидим", — сказала Позднякова.
Он отметила, что про снежный покров в столице пока говорить рано.
"На этой неделе погоду будет определять антициклон, и на следующей восстановится влияние уже следующего антициклона, существенных осадков у нас не ожидается, и говорить о снеге пока что будет рано. Если следовать климату, то, как правило, у нас снежный покров образуется в последних числах ноября", — отметила синоптик.
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