Ещё
МЧС предупредило о смерчах на побережье Сочи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МЧС предупредило о возможных смерчах над Черным морем рядом с Сочи 

РИА Новости 1 час назад
Фото: CC0 / skeeze / tornadо
Экстренное предупреждение об опасности формирования смерчей над Черным морем у Сочи распространило ГУМЧС по Краснодарскому краю.
"В ближайшие 1-3 часа и до конца суток 12 ноября, а также в течение суток 13 и 14 ноября на участке Магри-Веселое (муниципальное образование город-курорт Сочи) имеется опасность формирования смерчей над морем", — говорится в сообщении.
Ранее региональный главк спасательного ведомства объявил в Краснодарском крае штормовое предупреждение. По его данным, на территории Кубани ожидаются осадки в виде мокрого снега и гололедные явления, на побережье Черного и Азовского морей, особенно в Новороссийске — сильный ветер, в Сочи — сильные осадки с грозой. Органы управления приведены в повышенную готовность.
Последние новости
Выяснилось, почему Трамп не пожал руку Порошенко По жестокости они порой затмевали палачей нацистской Германии "А нам за ними убирать". Солдаты НАТО опозорились на учениях в Норвегии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Союзу» пришел конец215
Назарбаев «не признал» Крымский мост109
Путин принял решение по пенсионным надбавкам депутатам442
«Путин, Трамп и Эрдоган оказались „неудобными гостями“22
В Кремле ответили на заглушку GPS во время учений НАТО83
Видео
00:46
Разговору Путина и Трампа помешали
Политика В мире
00:46
«Путин, Трамп и Эрдоган оказались „неудобными гостями“
В мире Статьи
01:06
Китай показал новейшие истребители в действии
Оружие Армия
00:19
4105 отжиманий мальчика из Чечни не признали рекордом
Общество
01:02
Запад добивает Россию
В мире Статьи
03:50
В Москве отгуляли самую дорогую свадьбу
Шоу-бизнес
01:39
Назарбаев «не признал» Крымский мост
В мире СНГ
00:46
В Париже не стали читать письма русских солдат
В мире
02:09
Новая оптическая иллюзия озадачила пользователей Сети
Интернет Наука и техника
00:04
Уходили миллионы: кто передавал деликатесы Цеповязу
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение