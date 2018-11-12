МЧС предупредило о смерчах на побережье Сочи

МЧС предупредило о возможных смерчах над Черным морем рядом с Сочи

"В ближайшие 1-3 часа и до конца суток 12 ноября, а также в течение суток 13 и 14 ноября на участке Магри-Веселое (муниципальное образование город-курорт Сочи) имеется опасность формирования смерчей над морем", — говорится в сообщении.

Ранее региональный главк спасательного ведомства объявил в Краснодарском крае штормовое предупреждение. По его данным, на территории Кубани ожидаются осадки в виде мокрого снега и гололедные явления, на побережье Черного и Азовского морей, особенно в Новороссийске — сильный ветер, в Сочи — сильные осадки с грозой. Органы управления приведены в повышенную готовность.