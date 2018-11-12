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В Москву вернется осень
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В Москву вернется осень 

Мослента + ещё 4 40 минут назад
Фото: РИА Новости
В столице в середине недели ожидается потепление, которое вернет погоду к климатической норме середины ноября. Об этом сообщили агентству «Москва» в центре погоды «Фобос».
В первой половине недели температурный фон окажется примерно на два-четыре градуса ниже средних многолетних значений, днем возможны колебания температуры от минус двух градусов до ноля, ночью столбики термометров могут опускаться до минус восьми.
«Во второй половине недели небо над Москвой постепенно начнут затягивать облака и ближе к выходным возрастет вероятность небольших дождей. Это скажется влиянием атмосферных фронтов, которые будут медленно, но верно оттеснять антициклон», — прогнозируют в «Фобосе».
Обильных, сильных и продолжительных снегопадов в столичном регионе не ожидается.
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