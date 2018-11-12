Синоптики рассказали о погоде на этой неделе

Синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе

Мороз и солнце в начале недели, небольшой снег днем в пятницу и повышенный фон атмосферного давления ожидается в Москве в ближайшие пять дней, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

Ранее в центре агентству сообщили, что ночь на вторник, 13 ноября, может стать самой холодной в Москве и Подмосковье с начала осени, столбики термометров в городе могут опуститься до 9 градусов мороза, в столичном регионе — до минус 12 градусов.

"Завтра днем в условиях сухой и солнечной погоды потеплеет до нуля — минус 2 градусов, подкачка холода уже прекратится, сохранится несильный ветер южного направления, его скорость составит 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет понемногу снижаться и завтра уже опустится до 762 миллиметров ртутного столба", — рассказала собеседница агентства.

По информации синоптиков, несмотря на то, что всю неделю столичный регион останется во власти холодного воздуха, в середине недели ночные морозы начнут ослабевать. Так, в ночь на среду в городе ожидается минус 6-8 градусов, в Подмосковье температура будет находиться на уровне в минус 4-9 градусов, на востоке региона — до 12 градусов мороза. Днем в Москве столбики термометра будут показывать от нуля до минус 2 градусов, в Подмосковье — от нуля до минус 3 градусов.

"Во второй половине недели облаков в небе над Москвой станет больше — скажется влияние циклона, который будет приближаться к нам с северо-запада. Он уменьшит ночное выхолаживание воздуха, поэтому минимальная температура ожидается в диапазоне минус 2-5 градусов, в столичном регионе 2-7 градусов мороза. В дневные часы температура будет не выше нуля", — отметила синоптик.

К концу недели в столице возрастет вероятность осадков: температура ночью составит от 2 до 7 градусов мороза, днем в пятницу столбики термометров будут колебаться вблизи нулевой отметки, и синоптики не исключают небольшой снег.