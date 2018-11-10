На Москву идут арктические морозы

Метеорологи предрекли Москве арктические морозы в предстоящий понедельник. Температура воздуха опустится до –10 градусов по Цельсию.

«В условиях антициклональной, практически ясной, погоды и адвекции арктического холода, в ночные и предутренние часы ударят морозы: в Москве до -6…-8°, в Подмосковье до -5…-10°, днем по-прежнему около 0°, что на 3 градуса ниже положенной климатической нормы», — говорится в сообщении центра погоды «Фобос».

По данным метеорологов, в четверг ночью Москву припорошит 2-3 сантиметрами снега, а потеплеет до +5 только в пятницу. Одновременно пройдут обложные осадки, причем днем преимущественно в виде дождя.

С 19 ноября начнется формирование устойчивого снежного покрова.

Сегодня в Москве наступила климатическая зима. Согласно многолетним климатическим данным именно 10 ноября средняя температура воздуха в столице устойчиво переходит через 0 градусов в сторону отрицательных значений.