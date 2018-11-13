Синоптики рассказали о погоде во вторник

В Москве во вторник ожидается до -2°С

Москве во вторник, 13 ноября, ожидается до -2°С. По данным Гидрометцентра, температура воздуха в столице будет колебаться от 0 до -2°С. Днем небольшая облачность. Без осадков. Ветер южный, 5-10 м/c. Местами порывы ветра до 15 м/c.