Синоптики рассказали о погоде во вторник

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В Москве во вторник ожидается до -2°С 

Газета.Ru + ещё 20 1 час назад
В Москве во вторник, 13 ноября, ожидается до -2°С.
По данным Гидрометцентра, температура воздуха в столице будет колебаться от 0 до -2°С.
Днем небольшая облачность. Без осадков. Ветер южный, 5-10 м/c. Местами порывы ветра до 15 м/c.
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