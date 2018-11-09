Москве пригрозили снежным ударом

По словам синоптика, в ночь на воскресенье, 11 ноября, в городе будут морозы до минус семи градусов. В понедельник температура воздуха не поднимется выше ноля. При этом возможны небольшие осадки.

Ко вторнику, 13 ноября, к Москве подойдут снежные тучи, отметил Киктев. Осадки не будут слишком интенсивные, однако из-за отрицательных среднесуточных температур в городе сформируется снежный покров. Он пролежит минимум до конца недели, когда ожидается новая волна потепления.

Ранее сообщалось, что погода в Москве вернется в рамки климатической нормы после похолодания в выходные.