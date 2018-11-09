Москве пригрозили снежным ударом 

В начале следующей недели Москву ждет снежный удар. Об этом рассказал «Российской газете» исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.
По словам синоптика, в ночь на воскресенье, 11 ноября, в городе будут морозы до минус семи градусов. В понедельник температура воздуха не поднимется выше ноля. При этом возможны небольшие осадки.
Ко вторнику, 13 ноября, к Москве подойдут снежные тучи, отметил Киктев. Осадки не будут слишком интенсивные, однако из-за отрицательных среднесуточных температур в городе сформируется снежный покров. Он пролежит минимум до конца недели, когда ожидается новая волна потепления.
Ранее сообщалось, что погода в Москве вернется в рамки климатической нормы после похолодания в выходные.