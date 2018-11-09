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Москвичам пообещали повышенное давление
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Повышенное давление и до 6 градусов тепла пообещали москвичам 9 ноября 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Синоптики рассказали, какую погоду могут ждать жители Москвы и области в пятницу, 9 ноября.
Как передает ресурс «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион останется под влиянием юго-западной периферии антициклона, что обусловит облачную погоду с прояснениями и без осадков.
Воздух в Москве 9 ноября прогреется до плюс 4-6 градусов, по области — до 1-6 градусов тепла. Атмосферное давление начнет повышаться и в середине дня составит 757 мм ртутного столба.
По мнению специалистов, такие погодные условия окажутся неблагоприятными для метеозависимых людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.
ИД «Собеседник»: последние новости
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