Москвичам пообещали повышенное давление

Повышенное давление и до 6 градусов тепла пообещали москвичам 9 ноября

Синоптики рассказали, какую погоду могут ждать жители Москвы и области в пятницу, 9 ноября.

Как передает ресурс «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион останется под влиянием юго-западной периферии антициклона, что обусловит облачную погоду с прояснениями и без осадков.

Воздух в Москве 9 ноября прогреется до плюс 4-6 градусов, по области — до 1-6 градусов тепла. Атмосферное давление начнет повышаться и в середине дня составит 757 мм ртутного столба.

По мнению специалистов, такие погодные условия окажутся неблагоприятными для метеозависимых людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.