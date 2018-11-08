В столице объявлен желтый уровень опасности

Желтый уровень из-за сильного тумана объявили в Москве и области

Синоптики предупредили жителей Москвы и области о сильном тумане, который придет 9 ноября. В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщает Гидрометцентр.

В погодном ведомстве пояснили, что жителей Москвы и Подмосковья ждут слабые осадки и облачность. При этом воздух прогреется до 4-6 градусов тепла.

Ранее специалисты погодного центра "Фобос" пообещали, что к выходным в столице похолодает. В последний рабочий день местами будет моросить дождь, возможны туманы. 11 ноября к Москве с севера подойдет антициклон, который усилит ветер до 5-10 метров в секунду. А вот дожди в столичном регионе превратятся.

В четверг в Москве сохранится переменная облачность, осадков не ожидается. Столбики термометров покажут до 7 градусов выше нуля.