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В Москве до утра среды ожидается туман
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В Москве до утра среды ожидается туман 

Mos.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Mos.ru
Автомобилистам рекомендуют снижать скорость и соблюдать дистанцию.
До 10:00 среды, 7 ноября, в Москве ожидается сильный туман. Видимость составит около 200–500 метров.
Такие погодные условия могут привести к затруднению движения на дорогах. Во время тумана автомобилистам рекомендуют снижать скорость и соблюдать дистанцию. Также следует избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений и опережений. Пешеходам советуют прикреплять к одежде светоотражающие фликеры при движении по краю проезжей части.
По прогнозам синоптиков, 7 ноября температура воздуха днем составит четыре — шесть градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью три — восемь метров в секунду.
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