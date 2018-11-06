Ещё
Москвичам пообещали теплый и сухой ноябрь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Лукашенко на глазах у американцев отказался от военной базы РФ
Лукашенко на глазах у американцев отказался от военной базы РФ

Синоптики пообещали москвичам теплый и сухой ноябрь 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва/24
В столичном регионе, по предварительным прогнозам синоптиков, ноябрь ожидается сухим с температурой воздуха выше нормы на несколько градусов, сообщили Агентству "Москва" в центре погоды "Фобос".
"Ноябрь в Москве будет засушливым, хорошо, если к концу месяца выпадет 60 процентов осадков от нормы. По температуре тоже месяц очень теплый", — сказал представитель центра погоды.
В ближайшее время, по словам представителя "Фобоса", в столичном регионе снега не ожидается.
Во вторник, 6 ноября, в столичном регионе ожидается переменная облачность и до 7 градусов тепла. Ветер будет дуть западный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 762 миллиметров ртутного столба.
По прогнозам метеорологов, постоянный снежный покров в столице ляжет в конце ноября. Весь месяц будет теплым с небольшим количеством осадков. Переход температуры через ноль в Москве ожидается к третьей декаде месяца.
В Центральную Россию настоящая зима с морозами и метелями, по прогнозам, придет в январе.
Москва24: последние новости
Москвичей предупредили о сильном ветре 4 ноября Синоптики опровергли информацию о снеге на выходных Москвичей предупредили о густом тумане в четверг
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко на глазах у американцев отказался от военной базы РФ164
Свердловскую чиновницу отстранили после скандала282
Самая красивая девушка СНГ61
Пока вы спали: Самые большие зарплаты в Москве46
Встречу Путина и Трампа сорвал Макрон191
Видео
01:23
Опубликовано видео трагедии в Кузбассе
Происшествия
00:41
Лавров разнес агрессивный Запад за двуличие
Политика
00:37
Пока вы спали: Самые большие зарплаты в Москве
Общество
00:19
Полицейский применил оружие в московском метро
Происшествия
03:58
Свердловскую чиновницу отстранили после скандала
Политика
01:02
Власти отреагировали на скандальное заявление чиновницы
Политика Общество
10:23
Встречу Путина и Трампа сорвал Макрон
Политика
00:31
Украинского депутата поймали с фальшивыми евро
В мире Украина
00:37
Израиль пригрозил атаками на российские С-300
Ближний Восток В мире
03:58
Шнуров посвятил стих оскандалившейся чиновнице
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение