Москвичам пообещали теплый и сухой ноябрь

Синоптики пообещали москвичам теплый и сухой ноябрь

В столичном регионе, по предварительным прогнозам синоптиков, ноябрь ожидается сухим с температурой воздуха выше нормы на несколько градусов, сообщили Агентству "Москва" в центре погоды "Фобос".

"Ноябрь в Москве будет засушливым, хорошо, если к концу месяца выпадет 60 процентов осадков от нормы. По температуре тоже месяц очень теплый", — сказал представитель центра погоды.

В ближайшее время, по словам представителя "Фобоса", в столичном регионе снега не ожидается.

Во вторник, 6 ноября, в столичном регионе ожидается переменная облачность и до 7 градусов тепла. Ветер будет дуть западный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 762 миллиметров ртутного столба.

По прогнозам метеорологов, постоянный снежный покров в столице ляжет в конце ноября. Весь месяц будет теплым с небольшим количеством осадков. Переход температуры через ноль в Москве ожидается к третьей декаде месяца.

В Центральную Россию настоящая зима с морозами и метелями, по прогнозам, придет в январе.