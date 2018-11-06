Жителей Подмосковья предупредили о заморозках

Переменная облачность и до семи градусов тепла ожидаются в московском регионе. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Днём, 6 ноября, столбики термометров покажут в Москве 5-7 градусов тепла. Утром прогнозируется туман, осадков синоптики не обещают. В ночь на 7 ноября температура в российской столице будет находится в диапазоне от нуля до двух градусов тепла, говорится на сайте службы.

Ветер в дневные часы будет дуть с запада со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 759 мм рт. ст.

В Подмосковье температура будет колебаться на уровне 2-7 градусов, ночью возможны заморозки до минус трёх градусов.

Как сообщал ранее News.ru со ссылкой на ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, бабье лето в столичном регионе продолжится и в ноябре, число солнечных дней втрое превысит многолетние показатели.