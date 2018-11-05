Москвичам пообещали больше солнца

Роман Вильфанд. В ноябре этого года в Москве будет вдвое больше солнечных дней, чем в прошлом году. Об этом в понедельник, 5 ноября, заявил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России

«Ноябрь начинается с хорошей погоды. В этом году в ноябре продолжительность солнечного сияния будет в 2-2,5 раза больше, чем в прошлом году. Ноябрь прогнозируем в целом радостным и солнечным», — отметил Вильфанд.

Так, по его словам, уже на этой неделе в столице установится ясная и солнечная погода. При этом температура в регионе будет на 5-6 градусов выше нормы: от минус 1 до плюс 3 ночью и до 4-5 градусов тепла днем. Таким образом, отметил синоптик, торжественный марш по случаю 77-й годовщины военного парада 1941 года, который состоится на Красной площади 7 ноября, пройдет при хорошей погоде.

К выходным температура в Москве опустится до минус 3 — плюс 2 градусов, однако будет по-прежнему ясно благодаря антициклонам.

Вильфанд напомнил, что в минувшем октябре в столице также наблюдалось в два раза больше солнечных дней, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что из-за необычно теплой погоды снежный покров в Москве появится позже обычного. Обычно среднесуточная температура в столице опускается ниже нуля в районе 10 ноября, но в этом году она ожидается выше климатической нормы.