Ещё
Москвичам пообещали больше солнца
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичам пообещали больше солнца 

Мослента + ещё 4 56 минут назад
Фото: ТАСС
В ноябре этого года в Москве будет вдвое больше солнечных дней, чем в прошлом году. Об этом в понедельник, 5 ноября, заявил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Ноябрь начинается с хорошей погоды. В этом году в ноябре продолжительность солнечного сияния будет в 2-2,5 раза больше, чем в прошлом году. Ноябрь прогнозируем в целом радостным и солнечным», — отметил Вильфанд.
Так, по его словам, уже на этой неделе в столице установится ясная и солнечная погода. При этом температура в регионе будет на 5-6 градусов выше нормы: от минус 1 до плюс 3 ночью и до 4-5 градусов тепла днем. Таким образом, отметил синоптик, торжественный марш по случаю 77-й годовщины военного парада 1941 года, который состоится на Красной площади 7 ноября, пройдет при хорошей погоде.
К выходным температура в Москве опустится до минус 3 — плюс 2 градусов, однако будет по-прежнему ясно благодаря антициклонам.
Вильфанд напомнил, что в минувшем октябре в столице также наблюдалось в два раза больше солнечных дней, чем годом ранее.
Ранее сообщалось, что из-за необычно теплой погоды снежный покров в Москве появится позже обычного. Обычно среднесуточная температура в столице опускается ниже нуля в районе 10 ноября, но в этом году она ожидается выше климатической нормы.
Мослента: последние новости
Москву ненадолго накроет В последнюю ночь октября москвичи по-зимнему замерзли Снег покроет Москву позже обычного
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец изнасилованной девушки-дознавателя в тяжелом состоянии269
Власти отреагировали на скандальное заявление чиновницы273
В Иерусалиме заметили третье пророчество о конце света191
В Раде пригрозили оккупировать Россию273
Андреева покинула Россию211
Видео
01:02
Власти отреагировали на скандальное заявление чиновницы
Политика Общество
01:30
Милонов сравнил Шнурова с язвой при сифилисе
Общество Криминал
04:27
Меркель раскритиковали в РФ за радующие Порошенко санкции
Политика В мире
02:06
В Раде пригрозили оккупировать Россию
Украина В мире
01:00
Пугачева рассказала о своих «хитростях»
Шоу-бизнес
04:08
«Тайный муж» Фриске сделал заявление
Шоу-бизнес
01:49
В Израиле высказались о России в Сирии
Войска Армия
01:02
Чиновница объяснила молодежи ее ненужность государству
Общество Образование
00:51
Пострадавшую в метро Васильеву заподозрили в пиаре
Шоу-бизнес
00:43
Связанный полицейский обезоружил преступника и спас заложницу
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение