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Стремительное похолодание началось в Москве
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Стремительное похолодание началось в Москве 

News.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
На Московский регион движется антициклон, в котором будет циркулировать холодный воздух. В понедельник, 5 ноября, воздух прогреется до плюс 4-6 градусов.
По данным Гидрометцентра, днём будет облачно с небольшими прояснениями.
Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба.
При этом суточный ход температуры воздуха будет значительным: в ночь на 6 ноября столбики термометров опустятся до минус 1-6 градусов. Такая температура окажется ниже нормы на 4-5 градусов.
Может пройти небольшой мокрый снег. На дорогах станет скользко.
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