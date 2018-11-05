Стремительное похолодание началось в Москве

На Московский регион движется антициклон, в котором будет циркулировать холодный воздух. В понедельник, 5 ноября, воздух прогреется до плюс 4-6 градусов.

По данным Гидрометцентра, днём будет облачно с небольшими прояснениями.

Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба.

При этом суточный ход температуры воздуха будет значительным: в ночь на 6 ноября столбики термометров опустятся до минус 1-6 градусов. Такая температура окажется ниже нормы на 4-5 градусов.

Может пройти небольшой мокрый снег. На дорогах станет скользко.