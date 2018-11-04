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Погода порадует москвичей
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Погода порадует москвичей 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Сергей Кисилев/АГН «Москва»
Начало рабочей недели будет теплым, солнечным и сухим, но из-за ночных заморозков возможна гололедица на дорогах
В Москву возвращается солнце. В начале рабочей недели будет не по-ноябрьски сухо и тепло. Заморозки только по ночам — до двух градусов ниже нуля.
Алексей Сафонов корреспондент проекта meteoweb.ru «В Москве эти дни обещают быть на редкость солнечными, на редкость будет сухо. Температуры днем до 6-8, иногда до 9 градусов, это очень тепло для ноября. Ночью при ясном небе будут наблюдаться заморозки. Из-за остывания почвы до минус 2 градусов может быть гололедица на дорогах. Атмосферное давление немного подрастет. Очень комфортная погода, очень теплая для таких месяцев, с температурами до 10 градусов тепла по области. Потом ждем небольшое похолодание. Стоит ли ждать снега в эти дни? Скорее всего, нет, хотя в отдельные дни могут срываться снежинки, но они не дадут сколь-нибудь значительного и существенного снежного покрова».
Первый снежный покров, по прогнозам, может установиться лишь к середине ноября.
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