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Синоптики предупредили о погодных аномалиях в ноябре
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Синоптики предупредили о погодных аномалиях в ноябре 

News.ru 20 минут назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Постоянный снежный покров в столичном регионе ожидается только к концу ноября. Зима не будет спешить также на Север и в средние широты России.
«Весь ноябрь на Русской равнине будет довольно тёплым, с дефицитом осадков. Максимальное отклонение температуры от нормы будет наблюдаться на Русском Севере. В средних широтах положительная аномалия составит от 1 до 3°», — сообщили в центре погоды «Фобос».
Синоптики прогнозируют устойчивый минус в Москве только к концу ноября, что соответствует средним многолетним значениям. Декабрь тоже будет относительно мягким, но снега выпадет достаточно. Настоящие морозы и метели придут в Центральную Россию только в январе.
«Оправдываемость столь заблаговременных прогнозов погоды составляет всего 60%», — предупреждают при этом синоптики.
Ранее News.ru писал, что зима в столичном регионе не будет ранней. Устойчивый переход температуры к отрицательным значениям планируется в конце декабря.
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