Синоптики предупредили о погодных аномалиях в ноябре

Постоянный снежный покров в столичном регионе ожидается только к концу ноября. Зима не будет спешить также на Север и в средние широты России

«Весь ноябрь на Русской равнине будет довольно тёплым, с дефицитом осадков. Максимальное отклонение температуры от нормы будет наблюдаться на Русском Севере. В средних широтах положительная аномалия составит от 1 до 3°», — сообщили в центре погоды «Фобос».

Синоптики прогнозируют устойчивый минус в Москве только к концу ноября, что соответствует средним многолетним значениям. Декабрь тоже будет относительно мягким, но снега выпадет достаточно. Настоящие морозы и метели придут в Центральную Россию только в январе.

«Оправдываемость столь заблаговременных прогнозов погоды составляет всего 60%», — предупреждают при этом синоптики.

Ранее News.ru писал, что зима в столичном регионе не будет ранней. Устойчивый переход температуры к отрицательным значениям планируется в конце декабря.