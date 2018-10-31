Ещё
Названа причина наводнений в Краснодарском крае
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Гидрометцентре назвали причину наводнений в Краснодарском крае 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв рассказал, что стало причиной наводнений в Краснодарском крае.
Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Киктёва, затопления на Кубани произошли из-за осадков, которые обычно бывают при тропическом циклоне.
«В регионе Сочи месячная норма — это примерно 170 миллиметров и примерно такого же порядка — 170-180 миллиметров — рекорды суточного количества осадков. Эти цифры были перекрыты с большим запасом: на станции «Горный» выпадало до 320 миллиметров — практически тропический циклон», — сказал он.
Специалист добавил, что в Краснодарском крае был установлен рекорд осадков для региона.
Ранее СМИ писали, что более 500 человек пострадали в Краснодарском крае из-за подтоплений, которые были вызваны проливными дождями в регионе.
RT на русском: последние новости
В Гидрометцентре сказали, когда в Москве наступит климатическая зима Последняя ночь октября стала самой холодной в Москве с начала осени В ряде областей Италии объявили «красный» уровень угрозы из-за непогоды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вынесли в крови несколько человек»76
Упавшая с перил ТЦ женщина умерла84
Пока вы спали: В Россию пустят миллионы украинцев и белорусов397
Названы имена разбившихся в московском ТЦ женщин5
Падение москвички в ТЦ попало на видео275
Видео
00:11
Появилось видео с места аварии с «Адмиралом Кузнецовым»
Происшествия
03:24
Названа причина кровавого конфликта в Антарктиде
Происшествия
05:29
Упавшая с перил ТЦ женщина умерла
Происшествия
00:39
Падение москвички в ТЦ попало на видео
Происшествия
00:23
Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе
Общество
01:04
ЧП у здания ФСБ в Архангельске оказалось самоподрывом
Криминал Происшествия
05:29
Названы имена разбившихся в московском ТЦ женщин
Происшествия
00:42
Разгневанная толпа потребовала расправы над педофилом
Криминал Происшествия
00:43
«Вынесли в крови несколько человек»
Происшествия Статьи
01:44
Украинский националист исполнил на спор гимн пионеров
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение