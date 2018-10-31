Названа причина наводнений в Краснодарском крае

В Гидрометцентре назвали причину наводнений в Краснодарском крае

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Киктёва, затопления на Кубани произошли из-за осадков, которые обычно бывают при тропическом циклоне.

«В регионе Сочи месячная норма — это примерно 170 миллиметров и примерно такого же порядка — 170-180 миллиметров — рекорды суточного количества осадков. Эти цифры были перекрыты с большим запасом: на станции «Горный» выпадало до 320 миллиметров — практически тропический циклон», — сказал он.

Специалист добавил, что в Краснодарском крае был установлен рекорд осадков для региона.

Ранее СМИ писали, что более 500 человек пострадали в Краснодарском крае из-за подтоплений, которые были вызваны проливными дождями в регионе.