Конец близко: шторм утопил Венецию

Италия страдает от неподгоды: пока Рим заносит снегом и дожди смывают Палермо Венеция стремительно тонет. Властям приходится закрывать школы и туристические объекты и строить новые мосты, чтобы хоть как-то наладить транспортное сообщение. Подробнее о масштабах катастрофы читайте в материале «Газеты.Ru»

Три четверти территории Венеции затопило: всему виной штормовые ветра, из-за которых резко повысился уровень воды. По данным агентства ANSA, местный центр прогноза приливов сообщил, что 29 октября в районе 15:00 (17:00 по московскому времени) уровень воды в городе достиг 156 см над уровнем моря. Правоохранительным органам пришлось закрыть доступ к городской площади Святого Марка, которая находится в самом центре Венеции. Это одна из главных достопримечательностей города, и теперь на нее можно попасть только на лодке.

ABC сообщает, что это наводнение стало самым сильным и разрушительным с 2012 года. Есть опасения, что вода поднимется до показателей, зарегистрированных в 1966 году: тогда во время потопа уровень воды достиг 182 см над уровнем моря.

Уже при отметке в 110 см по всему городу начинают звучать сирены, которые предупреждают о чрезвычайной ситуации, а отметка более 120 см означает для города риск полного затопления.

Несложно догадаться, в какой панике сейчас находятся жители города, когда уровень воды уже сильно перевалил за критический.

Сейчас погодные условия опустили под воду уже 75% территории Венеции. В городе устанавливают дополнительные временные мосты, однако если шторм усилится, их может смыть водой.

Причины наводнения пока неизвестны, но эксперты выделяют три основных версии: подъем воды в Венецианской лагуне, добыча газа на территориях вблизи города и глобальное потепление.

Порывы ветра, достигающие 100 км/ч, сносят любые непрочные конструкции и вырывают с корнем крупные деревья. Непогода, охватившая Италию уже унесла жизни нескольких человек: пострадавших находят под деревьями и в раздавленных машинах, четверо человек погибло из-за оползней. Согласно официальным данным, погибли уже семь человек и еще несколько десятков пострадали.

Добыча газа на прилегающих территориях, забор воды из артезианских скважин, а также размывание прибрежных территорий уже много лет ставят под угрозу судьбу Венеции. В последние годы города регулярно погружается в воду. Как правило, наводнения здесь происходят из-за нагона воды в Венецианскую лагуну, который провоцирует сильный ветер, но что стало причиной столь сильного катаклизма, пока что неясно.

Проблема наводнений всегда существовала в Венеции, так что итальянцы десятилетиями думают о том, как с ней бороться.

Еще в 2003 году началось строительство проекта MOSE, который предусматривает создание автоматического барьера между Венецианской лагуной и открытым морем.

MOSE должен реагировать, когда вода поднимается на 110 см выше уровня моря. Ввод проекта в эксплуатацию намечен лишь на 2020 год, однако неизвестно, помог ли бы барьер справиться с наводнением такой силы, от которого Венеция страдает прямо сейчас.

Непогода уже довольно долго бушует в Италии. На днях в пяти областях страны объявили красный уровень погодной опасности. Уточняется, что наиболее опасная ситуация наблюдается в Лигурии, Венето, Ломбардии, Фриули-Венеции-Джули и Трентино-Альто-Адидже. На Апеннинский полуостров обрушились грозы, град, снег и сильные дожди.

На прошлой неделе на улицах Рима из-за сильного града образовались льдины, поэтому на востоке города многие автомобили оказались заблокированы снегом и льдом. У экстренных служб выдалась тяжелая неделя, поскольку только в этот день им пришлось около 90 раз приехать на вызов, чтобы помочь справиться с последствиями непогоды.

Улицы, подземные переходы, достопримечательности и дороги оказались затоплены не только в Венеции.

Потопы зафиксированы и в Палермо на Сицилии, и в городе Пескара провинции Абруццо, где из-за непогоды пришлось закрыть школы и туристические объекты.

В последние годы Венеция переживает не лучшие времена — она слишком популярна у путешественников. Из-за того, что город постепенно уходит под воду, толпы туристов едут именно в эту часть Италии. Скорее всего, они боятся, что вскоре Венеция скоро действительно потонет, и никто больше никогда не сможет ее увидеть. Этим летом в городе даже начали устанавливать турникеты, ограничивающие проход туристов, потому что их огромное количество превышает численность местного населения и затрудняет навигацию в городе.