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Названа дата прихода климатической зимы в Москве
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В Гидрометцентре сказали, когда в Москве наступит климатическая зима 

RT на русском + ещё 9 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв рассказал, когда в Москве наступит климатическая зима.
«Обычно температура в Москве смещается в сторону отрицательных значений 10 ноября. Однако сейчас наблюдается совсем другая тенденция. Судя по всему, зима пока откладывается и наступит ближе к Новому году», — цитирует его ТАСС.
Как указывает агентство, ссылаясь на данные синоптиков, с 1 по 11 ноября температура в Москве будет существенно выше климатической нормы.
Ранее сообщалось, что в ближайшую неделю в Москве прогнозируется тёплая погода.
29 октября дежурный синоптик в Кемеровском гидрометцентре Наталья Полуэктова в беседе с порталом ВашГород.ру заявила, что в регионе ожидается понижение температуры до -15 °C.
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