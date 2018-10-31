Названа дата прихода климатической зимы в Москве

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв рассказал, когда в Москве наступит климатическая зима.
«Обычно температура в Москве смещается в сторону отрицательных значений 10 ноября. Однако сейчас наблюдается совсем другая тенденция. Судя по всему, зима пока откладывается и наступит ближе к Новому году», — цитирует его ТАСС.
Как указывает агентство, ссылаясь на данные синоптиков, с 1 по 11 ноября температура в Москве будет существенно выше климатической нормы.
Ранее сообщалось, что в ближайшую неделю в Москве прогнозируется тёплая погода.
29 октября дежурный синоптик в Кемеровском гидрометцентре Наталья Полуэктова в беседе с порталом ВашГород.ру заявила, что в регионе ожидается понижение температуры до -15 °C.