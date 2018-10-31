Названа дата прихода климатической зимы в Москве

В Гидрометцентре сказали, когда в Москве наступит климатическая зима

«Обычно температура в Москве смещается в сторону отрицательных значений 10 ноября. Однако сейчас наблюдается совсем другая тенденция. Судя по всему, зима пока откладывается и наступит ближе к Новому году», — цитирует его ТАСС.

Как указывает агентство, ссылаясь на данные синоптиков, с 1 по 11 ноября температура в Москве будет существенно выше климатической нормы.

Ранее сообщалось, что в ближайшую неделю в Москве прогнозируется тёплая погода.