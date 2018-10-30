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Минувшая ночь стала самой холодной в сезоне
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Минувшая ночь стала самой холодной в сезоне 

Газета.Ru + ещё 8 1 час назад
Фото: Reuters
В российском Гидрометцентре проинформировали, что ночь с 29 на 30 октября стала самой холодной с начала осени. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".
Согласно имеющимся данным, температура на московской метеостанции ВДНХ опустилась до показателя в — 1,9°С. При этом на метеостанции Черусти, расположенной в Московской области, температура составила -2,5°С.
Ранее главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что ночь 31 октября в столичном регионе может стать самой холодной с начала осени, однако во второй половине недели ожидается потепление.
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