Минувшая ночь стала самой холодной в сезоне

В российском Гидрометцентре проинформировали, что ночь с 29 на 30 октября стала самой холодной с начала осени. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

Согласно имеющимся данным, температура на московской метеостанции ВДНХ опустилась до показателя в — 1,9°С. При этом на метеостанции Черусти, расположенной в Московской области, температура составила -2,5°С.