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Москвичей предупредили о гололедице на дорогах
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МЧС предупредило москвичей о гололедице на дорогах 

Москва24 52 минуты назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В ночь на вторник, 30 октября, на дорогах и тротуарах в Москве местами образуется гололедица, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
В ночные часы температура опустится до -2… -4 градусов, возможен небольшой снег. Днем во вторник от 0 до +2, переменная облачность, без осадков.
Ветер будет дуть восточный со скоростью 6–11 метров в секунду.
По прогнозам синоптиков, ночь на 31 октября в Москве может стать самой холодной с начала осени. В ночные часы в последний день октября температура в городе опустится до -5 градусов.
Однако к выходным мороз сменится очередным потеплением. Температурный режим окажется выше нормы примерно на два−три градуса.
В ЦОДД столичным автомобилистам рекомендовали сменить летнюю резину на зимнюю и проверить работу аккумулятора.
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