Москвичей предупредили о гололедице на дорогах

МЧС предупредило москвичей о гололедице на дорогах

В ночные часы температура опустится до -2… -4 градусов, возможен небольшой снег. Днем во вторник от 0 до +2, переменная облачность, без осадков.

Ветер будет дуть восточный со скоростью 6–11 метров в секунду.

По прогнозам синоптиков, ночь на 31 октября в Москве может стать самой холодной с начала осени. В ночные часы в последний день октября температура в городе опустится до -5 градусов.

Однако к выходным мороз сменится очередным потеплением. Температурный режим окажется выше нормы примерно на два−три градуса.

В ЦОДД столичным автомобилистам рекомендовали сменить летнюю резину на зимнюю и проверить работу аккумулятора.