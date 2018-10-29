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Среднесуточная температура в среду станет отрицательной
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Среднесуточная температура воздуха в Москве впервые с начала осени в среду станет отрицательной 

Агентство «Москва» + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
В столичном регионе в ночь на среду, 31 октября, температура воздуха опустится до минус 7 градусов, днем потеплеет до плюс 2. Среднесуточная температура окажется отрицательной впервые с начала осени. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
«В ночь на среду усилится влияние антициклона, при переменной облачности осадков не ожидается. Ночью в Москве подморозит от минус 3 до минус 5 градусов, по области до минус 7 градусов, днем потеплеет до плюс 2 градусов. Средняя суточная температура воздуха станет отрицательной, впервые в этом сезоне», — говорится в сообщении.
Ранее «Известия» сообщили о том, что на территории Центральной России уже на этой неделе может образоваться снежный покров. Характер погоды вернется в календарные рамки, дожди постепенно сменятся мокрым снегом.
Агентство «Москва»: последние новости
Мороз до минус 6 градусов придет в столичный регион в начале следующей недели «Желтый» уровень опасности в столичном регионе продлен на 29 октября из-за сильного ветра Атмосферное давление в Москве приблизилось к рекордно низким показателям
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