Среднесуточная температура в среду станет отрицательной

Среднесуточная температура воздуха в Москве впервые с начала осени в среду станет отрицательной

В столичном регионе в ночь на среду, 31 октября, температура воздуха опустится до минус 7 градусов, днем потеплеет до плюс 2. Среднесуточная температура окажется отрицательной впервые с начала осени. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

«В ночь на среду усилится влияние антициклона, при переменной облачности осадков не ожидается. Ночью в Москве подморозит от минус 3 до минус 5 градусов, по области до минус 7 градусов, днем потеплеет до плюс 2 градусов. Средняя суточная температура воздуха станет отрицательной, впервые в этом сезоне», — говорится в сообщении.