Москвичам пообещали дневные заморозки

Дневные заморозки придут в Москву на следующей неделе

Столбики термометров днем в Москве могут опуститься до отметки в минус два градуса уже в ближайший понедельник. Об этом ТАСС сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"29 октября в Москве будет по-настоящему прохладно — дневная температура будет держаться на уровне минус два -ноль градусов, ночью прогнозируются заморозки до минус шести градусов. Примерно такая же ситуация будет и 30 октября", — сказала она.

При этом до конца текущей недели дневная температура составит пять — семь градусов тепла, будет облачно и дождливо.