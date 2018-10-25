Москвичам пообещали дневные заморозки

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Дневные заморозки придут в Москву на следующей неделе 

ТАСС + ещё 6 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Столбики термометров днем в Москве могут опуститься до отметки в минус два градуса уже в ближайший понедельник. Об этом ТАСС сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
"29 октября в Москве будет по-настоящему прохладно — дневная температура будет держаться на уровне минус два -ноль градусов, ночью прогнозируются заморозки до минус шести градусов. Примерно такая же ситуация будет и 30 октября", — сказала она.
При этом до конца текущей недели дневная температура составит пять — семь градусов тепла, будет облачно и дождливо.
ТАСС: последние новости
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