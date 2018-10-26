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В Москве выпал первый снег 

РИА Новости + ещё 6 2 часа назад
Снег, местами осадки и температура от трех до пяти градусов выше нуля ожидается в пятницу в столице, сообщает Гидрометцентр.
"Облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки. Ветер западной четверти 5-10 м/c", — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.
Как передают корреспонденты РИА Новости, в Москве уже выпал небольшой снег.
Снег, в частности, идет на западе, северо-западе и в центре Москвы. Несмотря на прохладную погоду, снег не остается на земле и быстро тает. Осадки не осложнили ситуацию на дорогах — по данным Яндекс. Пробки, по состоянию на 7 утра загруженность столичных дорог составляет 3 балла.
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