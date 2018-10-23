Ещё
На Кубани объявили экстренное предупреждение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МЧС объявило экстренное предупреждение на Кубани из-за ливней с грозой и смерчем 

RT на русском + ещё 1 2 часа назад
Фото: © Pixabay
Спасатели объявили экстренное предупреждение о непогоде в Краснодарском крае с 24 по 26 октября, сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
Местами ожидаются сильные дожди, ливни с грозой и градом.
В конце дня 25 октября, а также 26 октября в юго-восточных, предгорных и горных районах прогнозируют мокрый снег. Также возможно усиление юго-западного и западного ветра до 20 м/с, в горных районах — до 23-28 м/с.
На малых реках есть вероятность подъёма уровня воды, местами возможны превышения неблагоприятных отметок.
С 24 по 26 октября над акваторией Чёрного моря на отрезке от Анапы до Магри могут формироваться смерчи.
Ранее URA.RU сообщало об урагане в Свердловской и Челябинской областях 11 октября.
RT на русском: последние новости
В Московском регионе может выпасть первый снег Синоптики рассказали о похолодании в Москве Синоптики не исключили выпадения мокрого снега в Москве на неделе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В одном из крупнейших ТЦ Москвы обрушился эскалатор27
Названа главная цель керченского стрелка283
Ведущие объяснили интервью с погибшей в Керчи студенткой717
Могерини назвала Черное море «европейским»357
Путин пошутил про герб США
Видео
02:36
Могерини назвала Черное море «европейским»
В мире
01:44
Подделка на миллионы: чем оказались свитки Мертвого моря
Наука и техника Статьи
09:24
Раскрыт секрет изменения внешности агентов ЦРУ
В мире США
01:42
Почему проиграл Макгрегор и другие события дня
В мире
07:58
Путин пошутил про герб США
Политика
01:01
Путин захотел встретиться с Трампом
Политика
00:46
Украинский политолог оценил ответ Путина
Украина В мире
00:52
Умер Владимир Дагуров
Общество
01:38
Репетиция зимы
Погода Общество
02:00
Колледж в Керчи возобновил работу после трагедии
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение