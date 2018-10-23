На Кубани объявили экстренное предупреждение

МЧС объявило экстренное предупреждение на Кубани из-за ливней с грозой и смерчем

Местами ожидаются сильные дожди, ливни с грозой и градом.

В конце дня 25 октября, а также 26 октября в юго-восточных, предгорных и горных районах прогнозируют мокрый снег. Также возможно усиление юго-западного и западного ветра до 20 м/с, в горных районах — до 23-28 м/с.

На малых реках есть вероятность подъёма уровня воды, местами возможны превышения неблагоприятных отметок.

С 24 по 26 октября над акваторией Чёрного моря на отрезке от Анапы до Магри могут формироваться смерчи.

Ранее URA.RU сообщало об урагане в Свердловской и Челябинской областях 11 октября.